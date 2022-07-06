В семье Анатолия Кинаха произошла трагедия.

Погиб зять бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха - Александр Ковалко.

О гибели Ковалко в Facebook написала жена экс-чиновника - журналистка Марина Кинах.

В то же время она не уточнила детали гибели зятя.

"Погиб зять… Александр Ковалко. Страшная боль", - написала Кинах.

Позже журналистка добавила, что они с Ковалко были рядом 21 год.

Напомним, у Анатолия Кинаха три дочери - Наталья, Зоя и София. Замужем за Александром Ковалко была старшая дочь бывшего премьера - Наталья. У пары родилось двое детей - дочь Евгения и сын Вениамин.

Ранее стало известно о еще одной трагедии - в начале января 2021 года в Днепропетровской области в ДТП погиб 16-летний сын бизнесмена Геннадия Корбана - Лев.

Справка УНИАН. Александр Ковалко - сын народного депутата III созыва Михаила Ковалко. Работал юристом, был советником главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

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