Отца и двух дочерей похоронят вместе.

Трагический случай произошел в акватории Киевского водохранилища возле села Лебедевка Вышгородского района. Отца и двух дочерей, которые отдыхали на надувном матрасе, отнесло от берега.

Младшую девочку пытались спасти, но она умерла по дороге в больницу. Тело старшей дочери обнаружили спустя два дня, а тело 36-летнего отца нашли на пятый день поисков.

Матрасы на спокойной воде отнесло ветром от берега

"20 июня по Службы спасения поступило сообщение о том, что в акватории Киевского водохранилища, вероятно, утонули три человека: 36-летний отец и двое детей 10 и четырех лет", - говорится в сообщении ГСЧС.

При этом очевидцы рассказали, что надувные матрасы, на которых отдыхала семья, отнесло от берега ветром. Позже матрасы перевернулись, в результате чего отец и две девочки оказались в воде. В то же время очевидцы утверждают, что вода была спокойной, поэтому он не понимают, как произошла трагедия.

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10-летнюю девочку искали два дня, а отца - четыре

Младшую девочку из воды достали местные жители, но спасти ее не удалось Ребенок умер по дороге в больницу.

"Как матрасы могло перевернуть, я даже не представляю. Видела, как вытащили младшую девочку, лет четырех. Ей делали искусственное дыхание, приехала скорая, отвезла ее. Но, говорят, ребенка даже в больницу не успели довезти. А мама была в шоке", - рассказала женщина, которая стала очевидцем инцидента.

Спустя два дня поисковых работ – 22 июня – возле села Козаровичи, что в 10 километрах от места трагедии, обнаружили тело старшей дочери.

Дольше всех искали отца девочек. Его тело обнаружили лишь на пятый день поисков.

Что известно о семье погибших

Семья проживала недалеко от места трагедии.

По словам односельчан, погибший мужчина – местный житель, а его супруга Лина со своей матерью Татьяной переехали в село много лет назад. Теперь у Лины осталась только мама, которая сама потеряла мужа.

"Это такое горе для матери Лины, Татьяны. Несколько лет назад она сама потеряла мужа. Все это время ездила на заработки в Европу, работала горничной. А теперь погиб зять и двое внучек", - рассказал знакомый семьи.

Отца и двух дочерей похоронят вместе.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве спасатели случайно вытащили из воды ребенка, который мог стать очередной жертвой летнего сезона утоплений. Девочку уносило течением возле Пешеходного моста. С помощью спасательного круга ребенка спасли, на катере UMS-600 доставили к берегу и передали наряду полиции.

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Автор: Анастасия Горбачева