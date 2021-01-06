Согласно информации местных СМИ, в результате ДТП погиб 16-летний сын бизнесмена Геннадия Корбана.

В Днепропетровской области полиция устанавливает обстоятельства гибели двух подростков в реке неподалёку от села Новоалександровка.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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«Вчера вечером полицейские обнаружили багги и тела двух подростков в реке Мокрая Сура», - говорится в сообщении.

Согласно информации полиции, проводится расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Назначены экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии.

Гибель Льва Корбана: что известно

По сообщению местных СМИ, 5 января в результате ДТП вблизи Днепра погиб 16-летний сын бизнесмена Геннадия Корбана Лев. Он поехал кататься с одноклассницей на багги. Впоследствии полиция нашла автомобиль с телами погибших подростков на дне реки.

Информацию о гибели сына Корбана подтвердил нардеп Максим Бужанский, выразив соболезнования Геннадию Корбану.

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Автор: Светлана Макринская