СМИ сообщают о гибели сына Геннадия Корбана / фото УНИАН, Александр Чекменев

В Днепропетровской области полиция устанавливает обстоятельства гибели двух подростков в реке неподалёку от села Новоалександровка.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Читайте такжеВ ДТП под Днепром погиб сын Корбана с одноклассницей - соцсети (фото, видео)

«Вчера вечером полицейские обнаружили багги и тела двух подростков в реке Мокрая Сура», - говорится в сообщении.

Согласно информации полиции, проводится расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Назначены экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии.

Гибель Льва Корбана: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская