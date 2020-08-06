Пьяный пассажир поезда ночью угрожал полиции ножом и разбил стекло: его задержали (фото)

Мужчину задержали и передали правоохранителям на станции.

В Украине произошел очередной инцидент на железной дороге - правоохранителям пришлось усмирять пьяного пассажира поезда.

Детали инцидента рассказали в пресс-службе полиции Николаевской области.

Он произошел в поезде №122 "Ровно - Киев - Николаев" ночью. Во время его патрулирования полицией охраны к правоохранителям обратился проводник, рассказав, что в тамбуре вагона кто-то разбил стекло. На месте стало известно, что это сделал нетрезвый мужчина с порезами на ногах.

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"В ходе опроса, мужчина начал вести себя агрессивно, оскорблял присутствующих, а потом достал нож и начал им угрожать", - рассказали правоохранители.

Дебошира успокоили, заковав в наручники. Впоследствии его передали следственно-оперативной группе полиции на станции имени Шевченко в Черкасской области.

Как сообщал УНИАН, на днях с другого поезда пришлось высаживать и задерживать троих пьяных пассажиров за дебош в вагоне.

До єтого возник другой скандал. В ночь на 31 июля пьяный мужчина избил и пытался совершить действия сексуального характера в отношении пассажирки, которая ехала вдвоем в купе с малолетним сыном.

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