В "Укрзализныце" рассказали о новом инциденте с пьяными пассажирами в поезде: опубликовано видео

Трех пассажиров пришлось высаживать из поезда правоохранителям.

В украинском поезде произошел очередной инцидент с участием нетрезвых пассажиров.

Его подробности рассказал и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик на своей странице в Facebook .

Конфликтная ситуация случилась в ночном поезде №17 "Харьков-Ужгород". По словам Юрика, компания мужчин начала пить и вести себя по-хамски, из-за чего пассажиры вызвали начальника поезда - проводники помочь не смогли.

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"В ответ - нецензурная лексика и попытки решить "проблему" с руководителем поезда силой. Вызвали полицию, первого пассажира высадили в Полтаве. Еще двух, которые не желали угомониться и пытались выяснять отношения с поездной бригадой, уже силой выводили на станции Лубны", - написал он.

В УЗ подчеркнули, что подобные случаи не являются редкостью.

"Поэтому вместе с правоохранителями договорились выработать новые подходы и стандарты безопасности в поездах. К сопровождению поездов должны быть привлечены работники Нацполиции. Сейчас обсуждаем этот вопрос. Кроме того, продолжаем обустраивать вагоны и вокзалы камерами видеонаблюдения. Вагонов с камерами у нас около тысячи, это треть от парка ", - говорится в сообщении.

Юрик также опубликовал видео общения одного из пассажиров с правоохранителями.

Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры, утром 31 июля в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением "Мариуполь-Киев" пассажир избил и пытался изнасиловать женщину.

По словам потерпевшей Анастасии Луговой, человек без верхней одежды ворвался в ее купе около 03:00, в присутствии ее несовершеннолетнего сына начал наносить многочисленные удары кулаками по лицу и пытался совершить действия сексуального характера.

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Потерпевшей вместе с ребенком удалось убежать от злоумышленника. По прибытии поезда на станцию железнодорожного вокзала "Киев - Пассажирский" мужчину задержали.

Злоумышленником оказался ранее трижды судимый за хищение, хулиганство и кражу Виталий Рудзько, уроженец Запорожья 1975 г.р. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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