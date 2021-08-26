В результате инцидента повреждены двери помещения, никто из работников и посетителей не пострадал.

Злоумышленника, который сегодня в здание секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека бросил бутылку со взрывчатой смесью, задержали.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, в результате инцидента повреждены двери помещения, никто из работников и посетителей не пострадал.

"Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленник уже задержан. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества. Продолжаются следственные действия", - отметила Денисова.

В офис омбудсмена бросили "коктейль Молотова"

26 августа неизвестный атаковал офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, который находится в центре Киева.

Пожар ликвидировали, никто из работников не пострадал.

Автор: Леся Лещенко