Задержанному сообщили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества.

На Закарпатье правоохранители разоблачили мужчину, который подозревается в поджоге автомобиля журналиста регионального информационного агентства.

Как сообщает пресс-центр СБУ, им оказался местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и был осужден за совершение тяжкого преступления.

По данным следствия, в начале декабря этого года злоумышленник поджег автомобиль журналиста, который находился в Ужгороде.

"Огонь полностью уничтожил транспортное средство, а также частично повредил автомобиль его близкого родственника. Мотивом совершения преступления стало долговое обязательство потерпевшего", – говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Закарпатье сотрудницы горсовета купили COVID-сертификаты: что им грозитСейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также проверяется причастность фигуранта к совершению других незаконных действий против представителей СМИ.

Напомним, 5 декабря стало известно, что в Ужгороде неизвестные сожгли машины журналиста Павла Билецкого и его жены. Инцидент произошел около 5 утра. Журналист связывает поджог только с профессиональной деятельностью.

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Автор: Светлана Макринская