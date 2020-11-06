На Бали арестовали украинку Дашу Шигаеву по подозрению в хранении наркотиков.
Об этом сообщила сестра арестованной Екатерина Кириченко на своей странице в Facebook.
Она рассказала, что родители девушки, которая уже год живет на Бали, передали ей пастилу, и никакой марихуаны в посылке не было.
"Посылка приехала, Даша ее получила, после получения домой ворвалась полиция с обвинением в хранении наркотиков. Дашу задержали до проведения дополнительного тестирования пастилы. Мы точно знаем, что в оригинальной посылке марихуаны не было, но это не значит, что с ней не проводились какие-то махинации", - написала ее сестра.
Родственники задержанной уже связались с консульством Украины в Индонезии. Там предложили подождать три дня до получения результатов повторного теста.
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"Сегодня Даши звонил посол, также к ней приезжали почетные консулы. Чувствуем от них поддержку. Даша сдала анализы, а также следователи взяли материал на повторное тестирование. Еще решаем вопрос по адвокатам", - рассказала Екатерина Кириченко в комментарии ТСН.ua.
Сама Даша Шигаева успокоила, что сейчас все хорошо и она ждет результатов экспертизы.
"Мы ждем результатов экспертизы. Должны быть в течение 5 дней. Если бы не отбирали телефон, вообще бы было прекрасно", - сказала девушка.
Посольство Украины на собственной странице добавило, что будут следить за развитием ситуации.
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