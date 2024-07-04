Несовершеннолетний нашел опасный предмет и принес домой.

Продолжается война в Украине, и в Одесской области погиб 15-летний подросток, который пытался разобрать часть ударного дрона.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка Национальной полиции, трагедия произошла 3 июля одном из сел Сафьяновской территориальной громады Измаильского района. "Предварительно полицейские установили, что юноша принес домой неизвестный предмет, который нашел в лесополосе, и начал во дворе разбирать его. Предмет взорвался и спровоцировал пожар, в результате чего подросток погиб", - рассказали полицейские.

Спасатели ликвидировали возгорание. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты управления взрывотехнической службы областной полиции.

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По факту гибели ребенка начато производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

"Призываем взрослых и детей быть очень внимательными и осторожными, ведь в стране война и где угодно можно наткнуться на опасные предметы. При обнаружении боевых припасов, снарядов, мин и т.д., или подозрительных предметов не прикасайтесь к ним, а безотлагательно сообщайте на спецлинию Национальной полиции "102" или Государственной службы по чрезвычайным ситуациям "101", - отмечают в управлении.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, ЧП произошло в селе Старая Некрасовка по улице Кирпичной. Предварительно установлено, что взрывоопасный предмет подросток нашел, когда купался в реке и это - часть ударного дрона "Герань-2" (так россияне называют иранские "Шахеды", - Ред.). Когда парень с помощью молотка пытался разобрать ее, произошел взрыв, который спровоцировал пожар. Мать ребенка в это время была в доме - физических травм она не получила, но госпитализирована в шоковом состоянии.

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Как сообщал УНИАН, в селе Львов на Бериславщине Херсонской области мужчины 45, 55 и 67 лет принесли домой российский дрон и начали его разбирать. В результате чего сдетонировал боеприпас. Все трое получили тяжелые ранения и умерли по дороге в больницу.

В прошлом году на Черниговщине в пограничной громаде на мине подорвался легковой автомобиль. В результате инцидента два человека погибли. По данным полиции, 28 августа 2023 года, около 19 часов поступило сообщение о том, что в Черниговском районе подорвался легковой гражданский автомобиль.

Машина двигалась по лесной дороге и наехала на мину. В результате взрыва машина загорелась. Водитель и пассажирка погибли, двое малолетних детей были травмированы. Известно, что управлял автомобилем сотрудник Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции.

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