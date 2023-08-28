На Черниговщине в приграничной общине на мине подорвался легковой автомобиль. В результате инцидента два человека погибли.
Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, сегодня, 28 августа, около 19 часов в полицию поступило сообщение о том, что в Черниговском районе подорвался легковой гражданский автомобиль. Предварительно установлено, что машина двигалась по лесной дороге и наехала на мину.
"В результате взрыва машина загорелась. К сожалению, водитель и пассажирка погибли. Двое малолетних детей травмированы. Известно, что управлял автомобилем сотрудник Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции", – отмечается в сообщении.
Сейчас полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства происшествия.
Подрывы на минах: другие инциденты
В июле на Житомирщине мужчина проигнорировал предупреждение и подорвался на мине на глазах у семьи. Семья заехала на заминированную территорию в лесной массив. В полиции рассказали, что перед знаком, предупреждавшим о наличии мин, мужчина высадил семью, а сам поднял шлагбаум и поехал дальше. Там машина наткнулась на мину.
В июне на Черниговщине на мине подорвались полицейские. На момент инцидента двое правоохранителей не были на службе и пользовались личным автомобилем. Один из полицейских – Алексей Жовтик – погиб, у него осталось трое детей.
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