На Черниговщине авто подорвалось на мине / коллаж УНИАН, фото УНИАН (Виктор Ковальчук), ГУНП в области

На Черниговщине в приграничной общине на мине подорвался легковой автомобиль. В результате инцидента два человека погибли. 

Как сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, сегодня, 28 августа, около 19 часов в полицию поступило сообщение о том, что в Черниговском районе подорвался легковой гражданский автомобиль. Предварительно установлено, что машина двигалась по лесной дороге и наехала на мину.

На Черниговщине на мине подорвался автомобиль / фото ГУНП в Черниговской области

"В результате взрыва машина загорелась. К сожалению, водитель и пассажирка погибли. Двое малолетних детей травмированы. Известно, что управлял автомобилем сотрудник Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции", – отмечается в сообщении. 

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Сейчас полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства происшествия.

В результате подрыва авто на мине на Черниговщине погибли два человека / ГУНП в Черниговской области

Подрывы на минах: другие инциденты

В июле на Житомирщине мужчина проигнорировал предупреждение и подорвался на мине на глазах у семьи. Семья заехала на заминированную территорию в лесной массив. В полиции рассказали, что перед знаком, предупреждавшим о наличии мин, мужчина высадил семью, а сам поднял шлагбаум и поехал дальше. Там машина наткнулась на мину.

В июне на Черниговщине на мине подорвались полицейские. На момент инцидента двое правоохранителей не были на службе и пользовались личным автомобилем. Один из полицейских – Алексей Жовтик – погиб, у него осталось трое детей. 

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