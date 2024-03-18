В Херсонской ОВА в очередной раз призвали жителей быть крайне осторожными и не подбирать подозрительные предметы.

В селе Львове на Бериславщине Херсонской области мужчины 45, 55 и 67 лет принесли домой российский FPV-дрон и начали его разбирать. В результате чего сдетонировал боеприпас.

Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Проскудин, все трое получили тяжелые ранения и умерли по дороге в больницу.

В Херсонской ОВА в очередной раз призвали жителей быть крайне осторожными и не подбирать подозрительные предметы.

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"Если нашли подозрительный предмет - отойдите на безопасное расстояние и вызывайте спасателей или полицию", - добавили там.

Гибель гражданских из-за войны РФ в Украине - детали

На Черниговщине в приграничной общине на мине подорвался легковой автомобиль. В результате инцидента два человека погибли. Предварительно установлено, что машина двигалась по лесной дороге и наехала на мину.

В июле прошлого года на Житомирщине мужчина проигнорировал предупреждение и подорвался на мине на глазах у семьи. Семья поехала на заминированную территорию в лесной массив. В полиции рассказали, что перед знаком, который предупреждал о наличии мин, мужчина высадил семью, а сам поднял шлагбаум и поехал дальше.

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