СМИ сообщают, что мужчину подожгли, когда он пьяный спал на обочине одной из улиц поселка.

Вечером 8 октября в поселке Большая Александровка на Херсонщине нашли обгоревшее тело мертвого 41-летнего мужчины.

Об этом сообщает полиция области.

Полицейские установили, что к поджогу одежды потерпевшего может быть причастен 14-летний житель поселка, который ранее уже попадал в поле зрения полиции. Сейчас подросток задержан.

"В ходе осмотра места происшествия полицейские выяснили, что пострадавший получил ожоги в результате поджога одежды. Во время проведения первоочередных следственно-розыскных мероприятий правоохранители установили предполагаемого подозреваемого. В настоящее время с ним проводятся следственные действия", – говорится в сообщении.

Читайте такжеМужчина с пакетом поджег себя в Офисе президента (фото)По предварительным данным умерший мужчина злоупотреблял спиртными напитками.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении особо тяжкого преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Как пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники, мужчину подожгли, когда он спал на обочине одной из улиц. При этом сообщается, что к преступлению могут быть причастны двое подростков, а не один.

Также известно, что у умершего не было постоянного места жительства. На момент совершения преступления он был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, как в Киеве подожгли троллейбус с людьми.

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Автор: Катерина Шварц