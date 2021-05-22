Тело находилось на грузовом вагоне.

На грузовом вагоне на железнодорожной станции в Житомирской области выявили обгоревшее тело 18-летнего парня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Житомирской области.

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«Вечером 21 мая в Бердичевский райотдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела человека на грузовом вагоне. На железнодорожной станции «Бровки-Первые», в Андрушевском районе, на одном из грузовых вагонов, над которым проходит высоковольтная линия электрических проводов, было выявлено обгоревшее тело человека», - рассказал собеседник агентства.

Правоохранители установили личность погибшего - это 18-летний житель Вчерайшенской сельской территориальной громады Бердичевского района Житомирской области.

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Автор: Марина Чорноштан