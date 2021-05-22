На грузовом вагоне на железнодорожной станции в Житомирской области выявили обгоревшее тело 18-летнего парня.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Житомирской области.
Читайте такжеВ Одессе патрульный с "воспитательной" целью сломал нос 17-летнему юноше
«Вечером 21 мая в Бердичевский райотдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела человека на грузовом вагоне. На железнодорожной станции «Бровки-Первые», в Андрушевском районе, на одном из грузовых вагонов, над которым проходит высоковольтная линия электрических проводов, было выявлено обгоревшее тело человека», - рассказал собеседник агентства.
Правоохранители установили личность погибшего - это 18-летний житель Вчерайшенской сельской территориальной громады Бердичевского района Житомирской области.
Вас также могут заинтересовать новости
- Резня в одесском баре: в полиции рассказали подробности разборок
- На Киевщине будут судить психически больного, который развращал родную племянницу (фото)
- На Сумщине из реки выловили тело 20-летнего гражданина Индии
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram