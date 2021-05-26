Одна пассажирка получила ожоги.

В Деснянском районе Киева сегодня, 26 мая, на ходу загорелся троллейбус с людьми. Пострадала женщина.

Как рассказали в столичном управлении ГСЧС, троллейбус находился на улице Теодора Драйзера. Во время движения неизвестный бросил в его салон зажигательную смесь.

В 12:27 на место вызвали пожарных. Огонь распространился на площадь около 1,5 кв. метров. В 12:37 спасатели потушили его двумя порошковыми огнетушителями. Из-за пожара одна женщина получила ожоги второй степени: у нее обгорели руки и шея.

"Киев Оперативный" со ссылкой на очевидицу, которая была внутри троллейбуса, сообщает, что поджигатель бросил в салон через окно бутылку с бензином.

"Я была внутри. В двух метрах от происходящего. Все вокруг загорелось, и стало очень страшно. Водитель - молодец, быстро среагировал и открыл все двери", - также рассказала очевидица.

На опубликованном видео видно, что из троллейбуса идет дым, а возле транспорта стоят люди. У одной женщины на лице заметны красные следы, похожие на ожоги.

Впоследствии в патрульной полиции Киева сообщили, что задержали вероятного подозреваемого.

"Транспорт в огне заметили патрульные и их коллеги из Деснянского управления полиции, находившиеся неподалеку. Стражи порядка быстро задержали мужчину, который бежал с места происшествия и задержали его. Предварительно, задержан 27-летний мужчина подтвердил свою причастность к произошедшему, но объяснить проступок не смог. В результате происшествия травмы и ожоги получила пассажирка троллейбуса. Женщину госпитализировали медики ", - рассказали правоохранители.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции.

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Автор: Катерина Комолова