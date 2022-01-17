Злоумышленники похищали промышленные объемы электроэнергии, что могло привести к чрезвычайным ситуациям в транспортной сфере.

В Одессе ликвидировали подпольный майнинг- центр криптовалют.

Об этом журналистам сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области.

Отмечается, что во время следственно-оперативных действий в городе ликвидирован нелегальный центр майнинга криптовалют, который похищал промышленные объемы электроэнергии у государственного объекта критической инфраструктуры.

"Противоправная деятельность могла привести к чрезвычайным ситуациям в транспортной сфере, в том числе во время железнодорожных перевозок. Кроме того, нейтрализация нелегального бизнеса позволила избежать миллионных бюджетных убытков, точный размер которых установит экспертиза", - говорится в сообщении.

По данным следствия, к созданию нелегального майнинг-центра причастны двое жителей Одессы. Технологическое оборудование для майнинга электронных денег было установлено в арендованном складском помещении на территории города. Часть полученной "прибыли" дельцы конвертировали в иностранную валюту и выводили за границу через третьих лиц. Остальные цифровые деньги хранили в собственных виртуальных кошельках.

Читайте такжеНе биткоином единым: эксперт назвал самые перспективные криптовалюты в 2022 годуУстановлено, что электропитание специализированного оборудования злоумышленники осуществляли с несанкционированного подключения к государственной электросети. Во время обысков в складском помещении и по местам проживания дельцов правоохранители обнаружили более 100 единиц компьютерной техники и оборудования для майнинга криптовалют, средства связи и соответствующую документацию.

Все изъятое направлено на экспертизу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, принимаются меры для привлечения к ответственности виновных лиц.

Ранее УНИАН писал, как популярный среди украинцев антивирус тайно майнит криптовалюту.

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