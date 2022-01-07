Он работает в фоне, а удалить его можно лишь вручную через файловый менеджер.

В июне 2021 года разработчики Norton 360 встроили в свой антивирус майнер криптовалюты – "ПК и защищен, и зарабатывает". Тогда в компании уверяли, что таким образом они пытаются защитить пользователей от вредоносного ПО для майнинга.

На днях пользователи антивируса стали жаловаться на невозможность отключения встроенного в него майнера Norton Crypto. Согласно названию, он предназначен для майнинга криптовалюты (а именно Ethereum) "когда ваш ПК не используется" (цитата из официального FAQ).

Казалось бы, ничего криминального в этом нет – тем более, если пользователь сам соглашается с установкой майнера и его и активацией. Но дело в том, что во время своей установки Norton Antivirus никак не сообщает о том, что заодно будет установлен еще и криптомайнер. Более того, функция майнинга активируется, когда антивирус находится в режиме ожидания, несмотря на заявления разработчиков, что Norton Crypto по умолчанию неактивен.

Читайте такжеУ владельцев пиратских версий Windows начали воровать деньги из криптокошельковПикантности ситуации добавляет тот факт, что удалить криптомайнер просто так не выйдет. Для этого нужно снести весь антивирус и почистить реестр. Как отметили пользователи Reddit, новый компонент антивируса ведет себя точь-в-точь как вредоносное ПО.

Кто в зоне риска

Криптомайнер, встроенный в антивирус Norton 360, запускается далеко не на всех ПК, даже если не снять нужную галочку при установке. Проблема затрагивает следующие устройства:

Windows 7 SP1;

Windows 8;

Windows 8.1;

Windows 10;

Поддержка "одинадцатки" на момент публикации материала реализована не была, да и в урезанной Windows 10S майнер тоже не запустится. Также проблема обойдет стороной обладателей ПК на базе Apple macOS или современных дистрибутивов Linux.

Читайте такжеПереезд на Windows 11: фишки и утилиты для более комфортной работыРанее УНИАН уже писал, что курс биткоина обновил рекорд дешевизны на фоне событий в Казахстане. Вторая крупнейшая криптовалюта в мире Ethereum за сутки повалилась еще сильнее – на 7,3%, до $3,500. Вообще, в топ-5 упали все криптовалюты, и за пределами главной пятерки ситуация идентичная.

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