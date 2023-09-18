Захватчики обустроили застенок на территории райотдела полиции в Балаклее и свозили туда десятки похищенных жителей города.

Служба безопасности Украины идентифицировала личность еще одного российского оккупанта, который совершал военные преступления против гражданских в Украине. Речь идет о 34-летнем россиянине Султане Паштове - боевике батальона "Чибис" 16-й отдельной бригады главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ), сообщили в СБУ.

По данным следствия, весной 2022 года Паштов вместе с другими российскими оккупантами находился в захваченной в то время Балаклее. Захватчики обустроили застенок на территории райотдела полиции и свозили туда десятки похищенных жителей города.

Правоохранители установили, что боевик принимал непосредственное участие в карательных рейдах рашистов и последующей пытке пострадавших. В частности, в участке людей жестоко пытали, в том числе на длительное время заключали в антисанитарных условиях без еды и воды.

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Также оккупанты применяли к похищенным людям электрический ток.

В СБУ объяснили, что так Паштов вместе со своими сообщниками пытался запугать местных и сломать их сопротивление российским оккупантам. Также известно, что, применяя многочисленные пытки, злоумышленник пытался заставить жителей Балаклеи сотрудничать с агрессором для получения разведданных о Силах обороны на Восточном фронте.

На основании собранных доказательств следователи сообщили Паштову о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения военного преступника к ответственности. Злоумышленник будет найден и наказан независимо от времени и места его пребывания", - отметили в ведомстве.

Идентифицированы военные РФ, которые совершали зверства в Буче

Как сообщал УНИАН, ранее украинские правоохранители идентифицировали четырех российских военнослужащих, которые во время оккупации убили охранника одного из супермаркетов в Буче.

Мужчину расстреляли из автоматов, он не представлял угрозы для россиян и не имел при себе оружия. Жертвой оккупантов он стал из-за полученного от командира приказа воспринимать как врагов всех людей, которые одеты в Черное.

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