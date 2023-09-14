Российские террористы расстреляли безоружного мужчину.

Украинские правоохранители идентифицировали четырех российских военнослужащих, которые во время оккупации убили охранника одного из супермаркетов в Буче.

Им сообщили о подозрениях в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины), сообщили в Офисе генпрокурора. Речь идет о двух командирах, заряжающем самоходные артиллерийские орудия и старшем разведчике-дальномерщике первой самоходной артиллерийской батареи в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ.

По данным следствия, 27 февраля 2022 года во время движения колонны российских войск по Буче старший офицер самоходной артбатареи приказал своим подчиненным идентифицировать всех, кто был одет в черную одежду, как врагов.

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"Такая инструкция по идентификации врага могла привести к случайным жертвам среди гражданских, поскольку многие из них могли носить атрибуты черного цвета. Из-за того, что в приказе не был соблюден принцип различения, командир батареи нарушил нормы международного гуманитарного права", - пояснили прокуроры.

Следовательно, российские военные заметили возле магазина Новус в Буче мужчину, который был одет в служебную одежду черного цвета с обозначением "охрана Новус". По данным правоохранителей, охранник не имел оружия и не представлял никакой угрозы для оккупантов. Однако, выполняя преступный приказ командира, они открыли огонь из автоматов по гражданскому. В результате чего мужчина получил ранение, от которого скончался.

Расследование зверств оккупантов в Буче

Как сообщал УНИАН, старший офицер получил подозрение еще в конце августа. Тогда правоохранители еще устанавливали других российских военных, причастных к убийству охранника супермаркета.

Кроме того, в конце июля СБУ идентифицировала 11 российских террористов, которые в Буче расстреливали автомобили с гражданскими. Они все заочно получили сообщение о подозрении в нарушении законов войны, соединенном с умышленным убийством.

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