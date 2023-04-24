В результате ракетного удара врага по аэродрому "Канатово" летом 2022 года погиб 1 и были ранены 17 украинских защитников.

Правоохранители задержали бывшего и.о. командира одной из частей Сил специальных операции Романа Червинского, действия которого якобы привели к потере людей и техники на аэродроме "Канатово" на Кировоградщине.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Обстрел аэродрома на Кировоградщине - детали

21 апреля Служба безопасности Украины сообщила о подозрение военному, чьи действия якобы привели к жертвам и уничтожению техники после обстрела аэродрома "Канатовое" в Кировоградской области.

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В результате ракетного удара погиб 1 и получили ранения 17 украинских защитников, были полностью уничтожены два украинских боевых истребителя, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.

По данным следствия, его "самовольные действия" якобы привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома летом 2022 года.

По материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести т. н. "спецоперацию" – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Эта "операция" проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов.

В СБУ отмечали, что в результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов, что позволило россиянам обстрелять аэродром.

Глава СБУ Василий Малюк отмечал, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны сразу высказали свои замечания к такому плану, его не согласовали другие государственные органы, потому что спецоперация скрывала в себе много рисков. Он отметил, что "отдельные люди решили действовать по своему усмотрению".