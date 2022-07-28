Количество раненых в результате вражеского обстрела возросло.

Враг атаковал днем Кропивницкий ракетами класса "Калибр".

Об этом в Telegram сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Имеем уточненную информацию насчет ракетного удара. Враг атаковал нас ракетами класса "Калибр", - отметил он.

Райкович сообщил, что возросло количество раненых в результате этого обстрела.

"Раненых сейчас 26. Один - в тяжелом состоянии. Один - от госпитализации отказался", - написал он.

Напомним, днем 28 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кропивницкому.

Сначала сообщалось, что враг запустил по Кировоградщине 13 крылатых ракет - восемь "Калибров" морского базирования и пять ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3.

Вражеские ракеты попали в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци".

Позже Андрей Райкович сообщил, что в результате обстрела оккупантами Кропивницкого погибли 5 человек, а еще 25 - получили ранения.

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