Завербованный пилот не прилетел, аэродром в то утро обстреляли российскими ракетами.

СБУ расследует обстоятельства, при которых группа украинских военных и волонтеров пытались завербовать российских пилотов и выменять у них за деньги боевые самолеты ВС РФ. Уголовное производство открыли еще в августе 2022 года, сообщает "Украинская правда".

Накануне неназванный украинский волонтер рассказал в интервью Yahoo News об операции по "подкупу" российских летчиков. Утверждалось, что украинский айтишник "пробивал" данные потенциальных "дезертиров" в России и предлагал им деньги в обмен на перегон в Украину российских самолетов.

На его идею соблазнились трое россиян. Им предложили по миллиону долларов. Однако оккупанты сомневались в возможности реализации такой идеи, хотя и выслали фото своих "птичек".

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Также в материале речь шла о поддержке волонтеров "спецслужб". "Украинская правда", в свою очередь, уточняет, что волонтеру Алексею, который и придумал план по "подкупу" россиян, помогали: военный Сил специальных операций, бывший разведчик Роман Червинский, представители СБУ и Воздушных сил.

Журналисты пишут, что свою игру вели и российские спецслужбы, пытаясь выведать у украинских военных секретную информацию. Участники операции уверяют, что не выдавали врагу никаких данных. По их словам, операция была согласована в СБУ и в Генштабе.

По договоренности, россиянин с самолетом должен был сесть 23 июля на аэродром "Канатово" под Кропивницким. Однако пилот не прилетел, аэродром в то утро обстреляли российскими ракетами.

От обстрела, который "спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих", погиб командир воинской части, 17 защитников получили ранения, были полностью уничтожены 2 боевых истребителя, взлетная полоса и другая техника, а здания получили значительные повреждения. Операция, по утверждению СБУ, "была проведена несмотря на замечания СБУ и без согласования с соответствующими государственными органами", а враг якобы получил информацию о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов.

По версии следствия, военный Червинский якобы не согласовал операцию с разведкой, чем превысил свои полномочия. Он же, по утверждению СБУ, самостоятельно отправил военных на аэродром для встречи самолета.

Также "Украинская правда" напоминает, что Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских боевиков группы "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там "вагнеровцы" должны были бы сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Но операция сорвалась, вылет "вагнеровцев" отложили, а тем временем их задержали в Минске. Впоследствии Червинский и еще несколько разведчиков публично обвинили Офис президента в давлении и в срыве операции.

Украинцы вербовали российских пилотов - что известно

Еще в июле кремлевские пропагандисты, ссылаясь на материалы ФСБ, писали о якобы разоблачении спецслужбой вербовки Украиной российских летчиков.

Сообщалось, что украинская разведка якобы пыталась убедить российских летчиков передать ей самолеты во время боевых выездов. В обмен Украина якобы обещала российским военным деньги и гражданство ЕС.

Российская спецслужба тогда утверждала, что перехватила переписку украинцев с россиянами и выведала "актуальные данные по размещению военных объектов в Украине".

Более того, РФ заявляла о причастности к операции болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева.

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