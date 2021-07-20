Обвал произошел на чердаке флигеля, где с помощью перфоратора разбирали стену.

19-летний мужчина погиб, разбирая стену флигеля на чердаке.

19 июля в 16:39 во Львове на улице Русской, 8, обрушилась стена нежилого дома. На место немедленно выехали спасатели. Разбирая конструкции, под завалами дома они обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

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Подробности трагедии рассказали позже во Львовском городском совете. Отмечается, что во флигеле (техническом здании, что граничит с домом) на первом этаже была жилая квартира, в которой уже длительное время никто не проживал.

А обвал произошел на чердаке флигеля, где с помощью перфоратора разбирали стену. Работы выполнял 19-летний юноша, тело которого впоследствии нашли под завалами. По предварительной информации, он был братом владельца одного из домов дома. Работал на месте сам.

Заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко на своей странице в Facebook отметил, что строительные работы были начаты без соответствующей технической документации и разрешений.

"Сегодня около 16.39 во Львове на ул. Русской, 8 во дворике обвалилась часть стены одноэтажного флигеля (технического здания, граничащего с домом). Обвал произошел на чердаке, где проводились работы перфоратором именно на этой стене. В результате обвала погиб молодой парень, выполнявший работы перфоратором. Во флигеле на первом этаже была жилая квартира, в которой владельцы не проживали уже длительное время. Здание находится в частной собственности. Строительные работы начаты без соответствующей технической документации и разрешений. Полиция проводит следственные действия", - говорится в заметке.

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Автор: Мирослава Бзикадзе