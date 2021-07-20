Во Львове на улице Русской, 8, обрушилась стена нежилого дома / фото Роман Балук / ЛГС

19-летний мужчина погиб, разбирая стену флигеля на чердаке.

19 июля в 16:39 во Львове на улице Русской, 8, обрушилась стена нежилого дома. На место немедленно выехали спасатели. Разбирая конструкции, под завалами дома они обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

Читайте такжеВ Киеве обрушился пол в жилом доме, один человек провалился в подвал (фото)

Подробности трагедии рассказали позже во Львовском городском совете. Отмечается, что во флигеле (техническом здании, что граничит с домом) на первом этаже была жилая квартира, в которой уже длительное время никто не проживал.

А обвал произошел на чердаке флигеля, где с помощью перфоратора разбирали стену. Работы выполнял 19-летний юноша, тело которого впоследствии нашли под завалами. По предварительной информации, он был братом владельца одного из домов дома. Работал на месте сам.

Обвал произошел на чердаке флигеля, где с помощью перфоратора разбирали стену / фото Роман Балук/ЛГС

Заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко на своей странице в Facebook отметил, что строительные работы были начаты без соответствующей технической документации и разрешений.

"Сегодня около 16.39 во Львове на ул. Русской, 8 во дворике обвалилась часть стены одноэтажного флигеля (технического здания, граничащего с домом). Обвал произошел на чердаке, где проводились работы перфоратором именно на этой стене. В результате обвала погиб молодой парень, выполнявший работы перфоратором. Во флигеле на первом этаже была жилая квартира, в которой владельцы не проживали уже длительное время. Здание находится в частной собственности. Строительные работы начаты без соответствующей технической документации и разрешений. Полиция проводит следственные действия", - говорится в заметке.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Мирослава Бзикадзе