Пострадавших нет / фото Максим Козицкий / Facebook

В воскресенье в Дрогобыче обвалился второй подъезд аварийного четырехэтажного дома, который частично разрушился еще в 2019 году. Тогда погибли восемь человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Львовской областной администрации Максим Козицкий.

"Сегодня, 18 июля, около 12:50 в Дрогобыче произошел обвал второго подъезда аварийного 4-х этажного дома, что на улице Грушевского", - сообщил он.

Козицкий напомнил, что жильцы дома были отселены после первого обвала еще два года назад.

По его данным, пострадавших нет.

фото Максим Козицкий / Facebook

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Обрушение дома в Дрогобыче - что было

В ночь на 28 августа 2019 года произошел обвал в четырехэтажном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области. Из-под обломков достали тела восьмерых погибших.

Сначала в ГСЧС заявили, что обвал произошел в результате взрыва газа. Впоследствии одной из причин обвала эксперты назвали потерю устойчивости несущей стены, которая дала трещину.

Пострадавшим в результате обвала выделили из областного бюджета Львовщины более 1 млн грн.

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Автор: Денис Прядко