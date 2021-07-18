Жильцы дома были отселены после первого обвала еще два года назад.

В воскресенье в Дрогобыче обвалился второй подъезд аварийного четырехэтажного дома, который частично разрушился еще в 2019 году. Тогда погибли восемь человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Львовской областной администрации Максим Козицкий.

"Сегодня, 18 июля, около 12:50 в Дрогобыче произошел обвал второго подъезда аварийного 4-х этажного дома, что на улице Грушевского", - сообщил он.

Козицкий напомнил, что жильцы дома были отселены после первого обвала еще два года назад.

По его данным, пострадавших нет.

Читайте такжеДома, которые убивают. Почему жители "хрущевок" ежедневно рискуют жизнью

Обрушение дома в Дрогобыче - что было

В ночь на 28 августа 2019 года произошел обвал в четырехэтажном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области. Из-под обломков достали тела восьмерых погибших.

Сначала в ГСЧС заявили, что обвал произошел в результате взрыва газа. Впоследствии одной из причин обвала эксперты назвали потерю устойчивости несущей стены, которая дала трещину.

Пострадавшим в результате обвала выделили из областного бюджета Львовщины более 1 млн грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко