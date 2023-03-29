Сначала сообщалось о работе российской ПВО.

Мощный взрыв прогремел в среду, 29 марта, возле поселка Гвардейское под Симферополем во временно оккупированном Крыму. Местные жители сообщили, что от взрыва в домах дрожал потолок.

Населенный пункт находится в лесостепном предгорье Крыма. Возле него находится железнодорожный узел Остряково, магистральной линии Джанкой – Симферополь, а также авиабаза.

Сначала сообщалось, что возле Гвардейского якобы сработала система ПВО.

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Позже так называемый глава временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что якобы сбили беспилотник, который упал в поле. В результате инцидента никто не пострадал, а также не было разрушений.

"В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет", - написал пособник оккупантов в своем Telegram-канале.

Кроме того, он опубликовал фото, где якобы упал беспилотник.

Взрывы в Крыму - последние новости

Во временно оккупированном Крыму уже давно не спокойно. Только в последние несколько дней на полуострове гремели взрывы.

Так, 21 марта в Джанкое прогремела целая серия взрывов возле железной дороги. Сначала коллаборанты заявили, что сработала российская ПВО россиян, которая якобы перехватила все вражеские цели. Позже в ГУР сообщили, что в Крыму уничтожены крылатые ракеты "Калибр", которые доставляли железной дорогой.

22 марта неизвестные дроны атаковали Севастопольскую бухту, где находятся боевые корабли россиян.

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