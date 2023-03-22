По их данным, были збиты три беспилотника.

Так называемые власти оккупированного Россией Крыма заявили, что рано утром их флот атаковали надводные беспилотники.

Об этом заявил у себя в Телекрам-канале "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев. "В общей сложности уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали", - заявил он.

По словам гауляйтера, от взрывов уничтоженных морских беспилотников в некоторых зданиях повыбивало стекла, а пострадавших нет.

Видео дня

"...Отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове", - заявил "губернатор".

Местные жители сообщали, что ночью работали корабли ЧФ РФ, а в 6 утра, по их словам, активно работала ПВО.

"Бавовна" в Крыму

Взрывы в оккупированном Крыму начали вреся от времени происходить, начиная с лета прошлого года. Так, самая серьезная "бавовна" произошла в октябре 2022 года на Крымском мосту. Тогда в результате взрыва там было повреждено железнодорожное и автомобильное полотно. А самая свежая "бавовна" произошла в Джанкое 20 марта. Так в оккупированном городе раздались взрывы, после чего россияне заявляли об атаке беспилотников.

Черноморский флот оккупанты постоянно используют для запуска ракет по территории Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: