Вместо благодарности мужчина получил угрозы и был вынужден отдать кошелек.

В Одесской области житель Черноморска остановился на дороге, чтобы помочь водителю и пассажиру BMW, но стал жертвой грабителей.

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Как сообщает «Страна» со ссылкой на источник, в полиции, инцидент произошел вечером 6 февраля в селе Бурлачья Балка.

Мужчина 1999 года рождения ехал на своем автомобиле Mini Cooper, когда увидел на обочине BMW с грузинскими номерами, который застрял в снегу. Рядом с ним двое мужчин жестами просили о помощи.

Водитель решил помочь, он остановился и вышел из машины. Однако тогда «потерпевшие» начали угрожать водителю пистолетом и вымогать деньги. Жителю Черноморска пришлось отдать кошелек. Достав из кошелька все наличные, которые там были (300 долларов и 2 тысячи гривен), злоумышленники сели в свое авто и уехали.

Пострадавший написал заявление в полицию. В области ввели полицейскую операцию "Перехват".

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Автор: УНИАН