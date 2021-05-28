В результате инцидента пострадал мужчина.

В Черноморске Одесской области Муниципальная стража стреляла во дворе школы №1.

В частности, кадры, снятые очевидцами, распространились по сети сегодня, 28 мая.

На видео видно, как несколько работников стражи преследуют во дворе мужчину, после чего один из бойцов стреляет из оружия, похожего на ружье. Затем муниципалы подбегают ближе и делают еще один выстрел. Мужчина падает и кричит. Работник стражи бьет лежащего ногой.

Впоследствии директор КУ "Муниципальная стража" Петр Канарьян заявил местному телеканалу "ИТ-3", что инцидент произошел на прошлой неделе, а в мужчину выстрелили резиновой пулей. По его словам, стражу вызвали местные жители, которые заметили, что мужчина делает так называемые "закладки" - прячет наркотики.

"Мужчина достал нож, бросался на ребят и забежал во двор школы. Наш сотрудник сделал предупредительный выстрел в воздух. Но это не остановило мужчину. Сотрудникам пришлось выстрелить в него резиновой пулей, после чего парень споткнулся и упал. Тогда его наконец задержали и передали в руки полиции", - утверждает Канарьян.

На видео заметно, что работник стражи стрелял с близкого расстояния, а оружие было направлено в сторону пострадавшего.

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Автор: Катерина Комолова