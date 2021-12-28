Возле Мариуполя Донецкой области правоохранители на автомобиле увидели, что по дороге бежал голый мужчина, пытались его остановить, но не предприняли решительных шагов.
Видео, на котором запечатлен диалог голого мужчины с правоохранителями, появилось в Facebook.
Позже интернет-пользователи сообщили, что мужчина, который бежал по дороге голышом, найден мертвым.
Диалог голого мужчины с полицейскими:
Полицейский: "Молодой человек, что случилось у вас? Остановитесь – полиция…";
Голый мужчина: "Что надо? (И продолжил бежать – Ред.)";
Полицейский: "Что случилось? Стойте!".
После общения с правоохранителями мужчина не остановился, а побежал дальше.
По сведения интернет-пользователей, умершего звали Вася, он жил в одном из поселков, занимался спортом, завоевывал места и был гордостью своего населенного пункта. По неподтвержденным данным, мужчина был нормальным, однако заболел после травмы.
Читайте такжеВ киевском парке мужчина показывал женщинам половой орган: задержан иностранец в розовых штанах (фото)После инцидента против полицейских начали служебное расследование, пишет tsn.ua, ссылаясь на сведения пресс-службы Нацполиции в Донецкой области.
"По данному факту проводится служебное расследование, а затем проверяются все обстоятельства происшествия. Материалы расследования будут переданы в Государственное бюро расследований", – поделились в ведомстве.
Ранее в Днепре правоохранители отличились в положительном смысле слова – на ул. Гоголя спасли собаку, у которой были обледенелые лапы, и стали героями сети.