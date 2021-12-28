Мужчина, который бегал голым, резко ответил правоохранителям на просьбу остановиться.

Возле Мариуполя Донецкой области правоохранители на автомобиле увидели, что по дороге бежал голый мужчина, пытались его остановить, но не предприняли решительных шагов.

Видео, на котором запечатлен диалог голого мужчины с правоохранителями, появилось в Facebook.

Позже интернет-пользователи сообщили, что мужчина, который бежал по дороге голышом, найден мертвым.

Диалог голого мужчины с полицейскими:

Полицейский: "Молодой человек, что случилось у вас? Остановитесь – полиция…";

Голый мужчина: "Что надо? (И продолжил бежать – Ред.)";

Полицейский: "Что случилось? Стойте!".

После общения с правоохранителями мужчина не остановился, а побежал дальше.

По сведения интернет-пользователей, умершего звали Вася, он жил в одном из поселков, занимался спортом, завоевывал места и был гордостью своего населенного пункта. По неподтвержденным данным, мужчина был нормальным, однако заболел после травмы.

Читайте такжеВ киевском парке мужчина показывал женщинам половой орган: задержан иностранец в розовых штанах (фото)После инцидента против полицейских начали служебное расследование, пишет tsn.ua, ссылаясь на сведения пресс-службы Нацполиции в Донецкой области.

"По данному факту проводится служебное расследование, а затем проверяются все обстоятельства происшествия. Материалы расследования будут переданы в Государственное бюро расследований", – поделились в ведомстве.

Ранее в Днепре правоохранители отличились в положительном смысле слова – на ул. Гоголя спасли собаку, у которой были обледенелые лапы, и стали героями сети.

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