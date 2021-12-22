Правоохранители Днепра поразили пользователей добрым поступком.

В Украину пришли морозы, а полицейские Днепропетровской области на собственном примере показали, как можно помочь бездомным животным, которые страдают от холодов и не могут найти теплый приют. Копы спасли собаку с обледенелыми лапами и стали героями сети.

О добром поступке правоохранителей в Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области.

"Сегодня ночью на улице Гоголя прямо на проезжей части полицейские заметили собаку. Животное еле двигалось. Инспекторы остановились и подошли к ней. У собаки были заледеневшие лапы. Видно было, что пес очень замерз", - рассказали в пресс-службе.

Патрульные не смогли оставить животное в беде. Они забрали собаку в машину и отогрели заледеневшее животное. Выпускать его на улицу копы не стали. Они понимали, что на морозе песик может погибнуть. Поэтому полицейские вызвали представителей "Зооконтроля", которые забрали собаку.

"Не будьте и вы равнодушными. В ближайшие дни прогнозируют мороз, поэтому обращайте внимание на тех, кто нуждается в помощи", - добавили в сообщении.

Читайте такжеДети вырвали когти, ходит только на подушечках: волонтеры рассказали о новой проблеме спасенного кота (фото)Поступок копов поразил пользователей сети. Украинцы пишут, что полицейские поступили правильно, а их неравнодушие должно стать для всех примером.

"Если бы больше граждан имели такое доброе сердце, как эти патрульные, то вокруг было все гораздо лучше. Спасибо!", "таких людей бы побольше", "спасибо вам, теперь бы найти песику владельцев", - пишут в комментариях украинцы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что спасатель из Киева стал "героем дня" благодаря трогательному поступку. Во время пожара он отдал кислородную маску ребенку.

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