Мужчина не мог сам выйти с территории ЖК - ему буквально не в чем было хранить ключ.

В Голосеевском районе Киева прохожие заметили полностью голого мужчину, который гулял прямо по улице.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

Нудиста сняли на видео на улице Метрологической, номер дома автор не указал, но отметил, что заметил мужчину возле жилого комплекса. Вероятно речь идет о ЖК "Хрустальные озера" (Метрологическая, 42).

Читайте такжеГолый бросался на машины: на трассе Киев-Чоп заметили странного путешественника (видео)На ролике видно, как полностью обнаженный мужчина подходит к калитке, которую ему открывает другой мужчина. Куда герой ролика отправился дальше, неизвестно.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом году полностью голый мужчина вышел в центр Киева и прыгнул в подземный переход с большой высоты.

А в сентябре этого года в центре столицы голый прохожий, находясь под действием наркотиков, напал с разбитой бутылкой на посетителей кафе.

Автор: Станислав Кожемякин