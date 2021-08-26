Возобновить движение пассажирских поездов по нечетному пути на участке планируют в течение суток.

Во Львовской области с рельсов сошли 16 вагонов грузового поезда Клепаров - Батево, из-за этого задерживается ряд пассажирских поездов.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укразализныци".

"На Львовской железной дороге продолжаются работы по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда Клепаров-Батево, перевозившего щебень и железную руду. Случай произошел 26 августа около 8 ч. 20 мин. на станции Глинна-Навария на Львовщине", - проинформировали в "Укрзализныце".

Отмечается, что пострадавших в результате схода вагонов нет.

Читайте также"Укрзализныця" потратила 67 миллионов гривень на ремонт Hyundai, сошедшего с рельсовВ то же время, повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети.

Техника и аварийно-восстановительные бригады работают над устранением последствий происшествия и восстановлением полноценного движения грузовых и пассажирских поездов по этому участку. Сейчас движение поездов обеспечивается парной колеей.

В связи с этим ожидается от 50 до 80 минут задержки пассажирских поездов:

№6 Херсон - Ужгород;

№41 Днепр - Трускавец;

№46 Лисичанск - Ужгород;

№146 Ужгород - Львов;

№807 Львов - Коломыя.

Кроме того, в сообщении отмечается, что возобновление движения пассажирских поездов по нечетному пути на участке Глинна-Навария - Львов планируется в течение 24 часов, изменения маршрутов следования пассажирских поездов не планируется.

Напомним, что несколько месяцев назад в Киевской области с рельсов сошел хозяйственный поезд.

Автор: Таня Поляковская