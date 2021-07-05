Ребенок отказывался спускаться, пока на место не приехали спасатели.

В селе Солова на Львовщине 8-летний мальчик забрался по дереву на высоту более восьми метров, спасаясь от травли со стороны других детей. Спасатели сняли его с дерева с помощью пожарной лестницы.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, информация об инциденте поступила на линию 101 вечером 4 июля. Ребенок 2013 года рождения вскарабкался на дерево возле детской площадки и не мог самостоятельно слезть.

Спасатели прибыли на место, сняли мальчика с дерева и передали матери. В медицинской помощи он не нуждался.

Как сообщает "Zaxid.net", мальчик вскарабкался на дерево из-за того, что его обижали другие дети. Он отказывался спускаться вниз до приезда спасателей.

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Ранее во Львове Апелляционный суд признал директора Сосновского лицея виновным в травле учеников и оставил решение суда первой инстанции без изменений. Теперь педагог должен оплатить полторы тысячи гривень штрафа.

В суд из-за травли своих детей обратились родители школьников. Тогда против директора свидетельствовали четверо учеников. По их словам, руководительница учебного заведения унижала и ругала их. Оскорбительные разговоры школьники записали на диктофон. Сама же педагог обвинения в буллинге отвергает.

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Автор: Дмитрий Захаров