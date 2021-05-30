В результате ДТП водитель автомобиля и три его пассажира получили травмы.

Четырех человек госпитализировали после того, как легковой автомобиль въехал в жилой дом в городе Мостиска (Львовская область).

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

ДТП произошло 29 мая около 23:40 в городе Мостиска на улице Галицкой.

«Водитель автомобиля марки «ВАЗ 2110», житель города Мостиска 1993 года рождения, двигаясь в сторону Львова, не справился с управлением и въехал в жилой дом», - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомобиля и три его пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Мостискую ЦРБ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Автор: Денис Прядко