Четырех человек госпитализировали после того, как легковой автомобиль въехал в жилой дом в городе Мостиска (Львовская область).
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.
ДТП произошло 29 мая около 23:40 в городе Мостиска на улице Галицкой.
«Водитель автомобиля марки «ВАЗ 2110», житель города Мостиска 1993 года рождения, двигаясь в сторону Львова, не справился с управлением и въехал в жилой дом», - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель автомобиля и три его пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Мостискую ЦРБ.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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