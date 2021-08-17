Правоохранители проверяют причастность задержанных к совершению, в частности, краж из дачных домов.

На Киевщине задержаны нападавшие, которые нанесли ножевые ранения 67-летнему мужчине и угнали автомобиль.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, вблизи села Большая Дымерка и хутора Заря Броварского района двое злоумышленников напали на киевлянина.

"67-летний пасечник приехал в поле, чтобы забрать свои ульи. К нему подошли двое незнакомцев и начали требовать, чтобы мужчина отдал мобильный телефон и другое имущество. Пасечник отказался, тогда злоумышленники начали его избивать, нанесли несколько ударов ножом, завладели имуществом и скрылись в неизвестном направлении на машине потерпевшего", - сообщает полиция.

В сообщении сказано, что окровавленного мужчину вблизи автодороги обнаружили оперативники Броварского районного управления полиции, которые возвращались после выполнения служебного задания. Правоохранители оказали раненому мужчине первую медицинскую помощь и вызвали скорую, которая госпитализировала пострадавшего.

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В полиции отмечают, что на розыск похищенной машины сразу были ориентированы все наряды. Похитителей нашли - ими оказались двое местных жителей, 23 и 47 лет, которые арендовали дом в районе. Они задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители проверяют причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области, в частности, к совершению краж из дачных домов.

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 187 (Разбой) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего) Уголовного кодекса Украины, им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Автор: Надя Пришляк