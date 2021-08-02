Пострадавшего нашли без сознания возле открытой машины такси.

Правоохранители задержали 19-летнего парня, который напал на таксиста ночью 1 августа на Киевщине.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

Отмечается, что около 03:00 на обочине дороги вблизи города Вишневое водители обнаружили мужчину с многочисленными ушибами без сознания и открытую машину такси.

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника, который нанес телесные повреждения таксисту. Им оказался 19-ти летний уроженец поселка Березна, Житомирской области.

"Как выяснилось, молодой человек вызвал такси, чтобы доехать до определенного адреса но во время поездки между таксистом и клиентом возникла конфликтная ситуация, во время которой парень нанес оппоненту многочисленные ушибы и ножевые ранения", – сообщили в полиции.

Читайте такжеВ "Слуге народа" заявили об избиении их депутата на ЖитомирщинеПолицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Нападение на таксиста под Киевом: что известно

Сообщалось, что окровавленного таксиста с несколькими ножевыми ранениями обнаружили сотрудники Департамента охраны.

Пострадавшему оказали первую помощь и передали медикам. Отмечалось, что шансов выжить у таксиста немного, ведь у него открытая черепно-мозговая травма, два ножевых ранения в шею и одно в голову.

Автор: Катерина Шварц