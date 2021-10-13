Водитель, как и полиция, на инцидент внимания не обратили и поехали дальше в разные стороны.

Под Киевом в Тарасовке водитель грузовика "снес" шлагбаум на железнодорожном переезде и спокойно поехал дальше.

Видео инцидента обнародовал Телеграм-канал "Киев Оперативный". Судя по времени на нем, это произошло сегодня утром. Примечательно, что во время столкновения со шлагбаумом рядом проезжал полицейский автомобиль. Впрочем, инцидент не заинтересовал правоохранителей, которые поехали дальше. Так же поступил и сам водитель-нарушитель.

"На глазах у правоохранителей водитель грузовика снес шлакбаум, а затем спокойненько скрылся", - говорится в сообщении.

Ранее в сети возмутились действиями трех киевских водителей отличившиеся нарушением правил парковки. Инцидент зафиксировали на улице Малиновского в Оболонском районе столицы возле местного отделения полиции.

До этого в Киеве "проучили" водителя BMW за нарушение правил дорожного движения - он объезжал пробку по встречной полосе. На этот раз нарушителя "проучил" другой участник дорожного движения, который заставил его вернуться в начало тянучки и стать в своей полосе.

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Автор: Юрий Годован