Парню было всего 24 года, у него остались жена и 5-месячный ребенок.

На Киевщине в автомобильной аварии погиб патрульный Борисполя, рядовой полиции Владислав Кирий.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, трагедия произошла вечером 12 июня. Патрульный ехал пассажиром в автомобиле, водитель которого не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Авто влетело в автобус, полицейский погиб на месте.

Отмечается, что парню было всего 24 года, он только в этом году присоединился к рядам патрульной полиции и проходил обучение. Через несколько месяцев должен был выйти на охрану порядка улиц родного Борисполя. У него остались жена и 5-месячный ребенок.

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Ранее под Хмельницким микроавтобус столкнулся с легковушкой - погибли женщина и ребенок. ДТП произошло днем 24 апреля на автодороге Н-03 вблизи с. Скаржинцы Хмельницкого района. Столкнулись грузовой микроавтобус Mercedes и легковушка Audi. В результате аварии последняя машина загорелась.

В результате ДТП водитель Audi госпитализирован, двое пассажиров погибли 46-летняя женщина и 12-летний мальчик. Водитель Mersedes и пассажир от госпитализации отказались.

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Автор: Дмитрий Захаров