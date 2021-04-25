Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

В результате дорожно-транспортного происшествия в Хмельницкой области погибли два человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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ДТП произошло днем 24 апреля на автодороге Н-03 вблизи с. Скаржинцы Хмельницкого района. Столкнулись грузовой микроавтобус Mercedes и легковушка Audi. В результате аварии последняя машина загорелась.

В результате ДТП водитель Audi госпитализирован, двое пассажиров погибли 46-летняя женщина и 12-летний мальчик. Водитель Mersedes и пассажир от госпитализации отказались.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

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Автор: Павел Степанец