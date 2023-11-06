Трагедия произошла в селе Чайки.

На Киевщине в результате неосторожного обращения с гранатой погиб помощник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Инцидент произошел в селе Чайки.

Представительница МВД Марьяна Рева сообщила в комментарии УНИАН, что погиб 39 летний военный. Его 13 летний сын тяжело ранен, его госпитализировали. Работает полиция. Данные в ЕРДР внесены по факту гибели человека и по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Известно, что дома также были жена и дочь военного. По предварительной информации, они не пострадали.

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"Сейчас у нас нет информации о личности погибшего", – добавила Рева

Погибший – Геннадий Частяков, который работал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. При осмотре квартиры правоохранители обнаружила еще пять целых гранат.

"Эспрессо" пишет, что мужчина пришел с подарками на день рождения.

"При открытии одного из которых произошел взрыв. Вероятно, это была коробка с бутылкой и рюмками", – говорится в сообщении.

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