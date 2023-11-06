Научная работа главкома касается сферы обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный учится в Национальном университете "Одесская юридическая академия" им. Кивалова.

Об этом свидетельствуют данные информационной системы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Известно, что главком пишет диссертацию "на специальную тему, составляющую государственную тайну в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка".

Тема и аннотация этой научной работы засекречены в соответствии со статьями 1.2.1, 4.4.3, 4.6.4 "Свода сведений, составляющих государственную тайну" от 2020-го. Впрочем, отмечены ключевые слова диссертации Залужного: дисциплина, служебная дисциплина, воинская дисциплина, военнослужащие, дисциплинарный проступок (правонарушение), дисциплинарное взыскание, морально-психологическое обеспечение, боевой иммунитет, военная юстиция, Дисциплинарный устав ВСУ.

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За последний год Залужный сделал шесть публикаций в СМИ по теме своей работы. Дата защиты диссертации неизвестна.

Что предшествовало

Напомним, Залужный - не единственный украинский военачальник, который продолжает учиться. Недавно стало известно, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов значится в перечне поступающих в аспирантуру Национального университета "Острожская академия" в Ривненской области.

Согласно рейтинговой таблице, Буданов - первый в списке на специальность "политология". Форма обучения - вечерняя.

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