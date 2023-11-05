Из-за противников погибли двое воинов из Закарпатья.

Стали известны детали о новых трагических потерях Украины. В пятницу, 3 ноября, на войне против россиян погиб заместитель командира батареи по морально-психологическому обеспечению 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Сергей Кузнев.

Боец воевал на Донбассе после того, как РФ вторглась туда в 2014 году, потом демобилизовался и присоединился к команде Министерства по делам ветеранов Украины, а после этого - с первых дней полномасштабного российского вторжения РФ, снова пополнил ряды ВСУ.

"Сергей жил в Ужгороде более 20 лет. С 1998 по 2007 год проходил военную службу в рядах Вооруженных сил Украины в горно-пехотном батальоне. После увольнения в запас основал собственное дело, которое пришлось закрыть и поехать на восточный фронт нашего государства, поскольку в 2014 началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. Участник боев под Дебальцево", - поделились в Министерстве по делам ветеранов.

Виноградовский городской совет сообщил, что 3 ноября в результате вражеского ракетного удара возле села Заречное Запорожской области погиб командир артиллерийского взвода, капитан Дмитрий Милютин. Воин родился в 1980 году, жил в городе Виноградов и был членом исполнительного комитета Виноградовского горсовета.

"Выражаем искренние соболезнования семье и побратимам погибшего. Вечная память герою-защитнику Украины!" - добавили в ведомстве.

В центре внимания 128 бригада - трагедия случилась в Запорожской области:

Сообщалось, что 3 ноября возле села Заречное Запорожской области противники нанесли удар ракетой "Искандер-М" по скоплению бойцов 128 бригады ВСУ во время награждения. Сообщалось, что есть погибшие воины, а также пострадали гражданские. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров пообещал, что виновные в этой трагедии будут наказаны.

Нардеп от "Батькивщины" Михаил Волынец сообщил, что в результате атаки подтверждена гибель 28 военных. Кроме того, стало известно, что 53 бойца ранены. В Закарпатской области объявили трехдневный траур по погибшим защитникам Украины.

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