Ребенка долго пытались реанимировать, но не смогли вернуть к жизни.

В Белоцерковском районе Киевской области в четверг, 15 июня, трагически погиб мальчик, которому было 10 лет.

Ребенок во время рыбалки решил переплыть реку, но не смог этого сделать и утонул, сообщил о трагическом инциденте в Telegram руководитель Главного управления Нацполиции в Киевской области - генерал Андрей Небытов.

"Сегодня ученик пятого класса пошел на рыбалку с друзьями, пытался переплыть реку, но потерял силы и пошел ко дну", - отметил он.

По словам генерала, пострадавшего достали из воды, и медики вместе с полицейскими почти час пытались его вернуть к жизни, но реанимационные мероприятия оказались напрасными - мальчик умер.

Интересные новости Киевской области - сегодня это стоит знать

В начале июня сообщалось, что возле Киева на железной дороге погибла 19-летняя девушка. Полиция региона 3 июня сообщила, что тредия произошла недалеко от города Бровары.

По сведениям правоохранителей, девушка неожиданно вышла на пути в то время, когда по ним в направлении Броваров двигался электропоезд. Машинист применил экстренное торможение, но все равно не смог избежать наезда на девушку.

Вас также могут заинтересовать новости: