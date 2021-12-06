Объекты эконом-класса подорожали в среднем на 10-15%.

В течение 2021 года прирост спроса на первичном рынке на 5-10% опережал предложение. В результате по итогам 2021 года стоимость жилья на первичном рынке столицы выросла на 25-35%.

Такое мнение высказал основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий, сообщает UBR.ua.

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По словам эксперта, объекты эконом-класса подорожали в среднем на 10-15%.

"Кроме удорожания строительства, существенно повлиявшего на ценообразование, рост стоимости квадратных метров был обусловлен достаточно высокой активностью граждан, покупавших жилье на начальных стадиях строительства с целью сохранения собственных средств", – заявил Подвысоцкий

Именно поэтому, добавляет он, в течение 2021 года прирост спроса на первичном рынке на 5-10% опережал предложение. Это одна из главных "коммерческих" причин стремительного роста жилья.

"Удорожание квартир в качественных объектах за весь цикл строительства может составить в среднем 40-50%, что позволяет покупателю не только сохранить, но и приумножить вложенные в покупку средства", – резюмировал эксперт.

Цены на квартиры в Киеве:

По состоянию на 24 ноября 2021 года с начала пандемии коронавируса, цена первичной недвижимости в Киеве выросла на 37%.

Ипотека в Украине:

В конце января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставленным заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".

Объемы ипотечного кредитования в Украине за первое полугодие 2021 года выросли в 2,5 раза по количеству договоров и в 3,4 раза в денежном выражении, по сравнению с первым полугодием прошлого года.

С января по июнь 2021 года в крупнейших городах Украины - Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове - средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 6,4-9%.

Автор: Елена Коваленко