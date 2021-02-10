Под Киевом произошла страшная авария / Скриншот с видео
В Киевской области джип GMC врезался в бензовоз MАN, пытаясь скрыться от полиции. Пострадали три человека.
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Об этом сообщает dtp.kiev.ua. Отмечается, что происшествие произошло в ночь на 10 февраля.
Отмечается, что джип втянулся в погоню от полиции, летел на скорости не менее 140 км.
Пострадали 3 молодых человека, один в тяжёлом состоянии госпитализирован. Предполагается, что все они были нетрезвыми.
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