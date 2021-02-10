Один из пострадавших молодых людей госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Киевской области джип GMC врезался в бензовоз MАN, пытаясь скрыться от полиции. Пострадали три человека.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua. Отмечается, что происшествие произошло в ночь на 10 февраля.

Отмечается, что джип втянулся в погоню от полиции, летел на скорости не менее 140 км.

Пострадали 3 молодых человека, один в тяжёлом состоянии госпитализирован. Предполагается, что все они были нетрезвыми.

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Автор: Дмитрий Захаров