На Харьковщине из 12-метрового колодца спасли 21-летнюю девушку.
Об этом в пятницу, 1 октября, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в области.
В 10:27 на номер "101" поступило сообщение о том, что в поселке Борки Харьковского района на улице Парковой у дома № 4 в колодце оказалась девушка: она туда упала.
На место прибыл дежурный караул 56-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.
"Спасатели спустились на дно колодца и с помощью спасательной веревки вытащили женщину на поверхность. Она получила перелом нижней конечности и переохлаждение", - отметили в ГСЧС.
Спасенную госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи №4.
Ранее в Черновицкой области спасли водителя, который упал в колодец после ДТП. Мужчина не справился с управлением и протаранил бетонный навес колодца, а потом вышел из авто и по собственной неосторожности упал.
А в Днепре в колодец упал шестилетний мальчик.
Вас также могут заинтересовать новости: