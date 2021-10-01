Спасенная сломала ногу и получила переохлаждение.

На Харьковщине из 12-метрового колодца спасли 21-летнюю девушку.

Об этом в пятницу, 1 октября, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в области.

В 10:27 на номер "101" поступило сообщение о том, что в поселке Борки Харьковского района на улице Парковой у дома № 4 в колодце оказалась девушка: она туда упала.

На место прибыл дежурный караул 56-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.

"Спасатели спустились на дно колодца и с помощью спасательной веревки вытащили женщину на поверхность. Она получила перелом нижней конечности и переохлаждение", - отметили в ГСЧС.

Спасенную госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи №4.

Ранее в Черновицкой области спасли водителя, который упал в колодец после ДТП. Мужчина не справился с управлением и протаранил бетонный навес колодца, а потом вышел из авто и по собственной неосторожности упал.

А в Днепре в колодец упал шестилетний мальчик.

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Автор: Катерина Комолова