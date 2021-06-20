Один из сотрудников ГСЧС спустился вниз и, обвязав мальчика веревкой, поднялся вместе с ним наверх по лестнице.

В Днепре сотрудники ГСЧС спасли 6-летнего мальчика, который упал в канализационный колодец.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своем Telegram-канале.

20 июня в 10:31 к спасателям обратилась женщина и сообщила, что на улице Артековской Амур-Нижнеднепровского района Днепра в открытый канализационный колодец упал мальчик.

По прибытию к месту происшествия спасатели обнаружили ребенка, 2015 года рождения, в колодце на глубине около шести метров. Один из сотрудников ГСЧС спустился вниз и, обвязав мальчика веревкой, поднялся вместе с ним наверх по лестнице.

У мальчика диагностировали ушиб пятки и направили в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу.

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Автор: Денис Прядко