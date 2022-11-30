Следователи сообщили ей о подозрении, санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Правоохранители сообщили о подозрении жительнице Харьковщины, совершившей публичное надругательство над Государственным Флагом Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Согласно сообщению, женщина сорвала символ государства, который был установлен в флагшток на стене здания Ольшанского старостата, разорвала его и выбросила на землю.

"15 ноября около 8:05 в отдел Харьковской полиции поступило сообщение о преступлении, которое произошло в поселке Ольшаны Харьковского района. По адресу выезжали полицейские сектора реагирования патрульной полиции, следователи и оперативники. На месте происшествия правоохранители обнаружили фрагменты Государственного флага Украины и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе отработки территории полицейские оперативно разыскали злоумышленницу. Ею оказалась 34-летняя местная жительница.

При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры сегодня злоумышленнице сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Предатели и коллаборанты на Харьковщине

Недавно Служба безопасности Украины задержала российского агента, который "сдавал" позиции украинской противовоздушной обороны на Харьковщине.

Харьковская областная прокуратура задержала служащего лесхоза, который помогал российским оккупантам вырубать лес на нужды армии РФ в Волчанске. Кроме того, в городе задержали предателя, который помогал оккупантам захватить Волчанск.

29 ноября Служба безопасности задержала в Харьковской области "чиновника" бывшей оккупационной администрации Балаклеи.

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