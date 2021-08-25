По словам одной из девушек, ее слова о России и государственной символике были всего лишь "развлекательным" контентом.

Две студентки из Сум оказались в центре скандала. Сначала одна из них угрожала сжечь флаги Украины и снимала с подругой видео, в которых они называли Россию "великой державой". Однако впоследствии свои действия они назвали "развлекательным" контентом, а в конце истории им пришлось извиниться.

Об этом сообщает Telegram-канал "Катарсис".

Подписчик рассказал, что увидел анкету девушки на сайте для знакомств. Она называла себя радикальной феминисткой. Девушка отправила парню видео, в котором она с подругой танцевала под слова о "величестве" РФ. После этого она поделилась еще одним роликом, на котором та же подруга угрожала сжечь украинские флаги.

На этом скандал не закончился, подруги сняли еще одно видео. На нем они громко смеялись и срывали плакаты о "христианском обществе".

Читайте такжеВ Одессе ребенок получил ожоги рук и ног из-за известной скульптурыКогда девушки поняли, что их действия активно осуждают в сети, им пришлось извиняться. Одна из них начала публиковать свои оправдания. Сначала она называла свои поступки "развлекательным" контентом. После этого она написала, что уважает Украину и искренне извиняется.

После хейта девушкам пришлось удалять все видео и скрывать свои личные данные в сети.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве 12-летние подростки сожгли флаг Украины.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко