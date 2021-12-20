Необычная ситуация произошла в плацкартном вагоне - сразу на пять мест было продано по два билета.

"Укрзализныця" угодила в новый скандал, продав в один из плацкартных вагонов больше билетов, чем в нем мест.

Как пишет сайт "Украинская служба информации", инцидент произошел в воскресенье, 19 декабря, в поезде №026 сообщением "Одесса-Рахов".

Примечательно, что ехать по двое на полке "повезло" детям. Свидетелем этой ситуации, происшедшей в пятом вагоне на местах 46, 47, 48, 49 и 50 стал корреспондент издания. Пассажиры имели по два одинаковых билета, они уже пожаловались на это в "Укрзализныцю".

По словам проводника, подобное недоразумение могло возникнуть из-за отмененного накануне поезда. Он пообещал связаться с начальником поезда и рассадить "лишних" пассажиров на свободные места. Чем закончился инцидент - не сообщается.

Как сообщал УНИАН, ранее в поезде "Укрзализныци" сломанную лампу "надежно" приклеили к потолку медицинским пластырем. Пассажиры показали на фото подобный способ "ремонта".

Автор: Юрий Годован