Первый тестовый рейс поезд выполнит по маршруту Попасная – Харьков – Сумы.

Компания "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд Слобожанский экспресс, курсирующий по Луганской, Харьковской и Сумской областям.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Первый тестовый рейс поезд совершит по маршруту Попасная – Харьков – Сумы. На постоянной основе будет курсировать в сообщении Попасная – Харьков, Харьков – Ворожба.

В первый рейс с пассажирами поезд отправится 19 декабря 2021 года.

Читайте также"Укрзализныця" запустила еще два официальных чат-бота в мессенджерах

Сообщается, что на маршруте будет курсировать дизель-поезд ДПКР-3 производства Крюковского вагоностроительного завода.

"Этот поезд имеет максимальную скорость 140 км/ч, в его составе три вагона на 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и приспособлен для перевозки маломобильного населения", – говорится в сообщении.

С 19 декабря региональный поезд №887 Харьков-Попасная будет отправляться из Харькова ежедневно, кроме среды, в 17:33 и прибывать в Попасную в 22:53. Обратно с 20 декабря из Попасной поезд №888 будет отправляться ежедневно, кроме четверга, в 03:48 и прибывать в Харьков в 08:47.

С 20 декабря региональный поезд №885 Харьков-Ворожба будет отправляться из Харькова в 09:05 и прибывать в Ворожбу в 12:45. Обратно из Ворожбы поезд №886 будет отправляться в 13:10 и прибывать в Харьков в 17:04.

С 21 декабря региональный поезд №885/886 Харьков – Ворожба – Харьков будет курсировать ежедневно, кроме среды. Со станции Харьков-Пассажирский он отправится в 09:05 и прибывает на станцию ​​Ворожба в 12:30. Обратно из Ворожбы будет отправляться в 13:19 и прибывать в Харьков в 17:04.

Напомним, что ранее в Украине начал курсировать новый поезд по самому длинному маршруту, в пути он будет находиться почти 30 часов. Новый поезд № 5/6 Мариуполь – Рахов соединяет семь областей и преодолевает 1806 километров.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виктория Гордиенко